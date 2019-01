Die Fresenius-Aktie befindet sich in einem mittelfristigen Abwärtstrend, der sich seit Oktober noch einmal deutlich beschleunigt hat. Insbesondere die am 7. Dezember veröffentlichte Gewinnwarnung hat die Anleger so verschreckt, dass diese die Aktie auf ein neues Jahrestief bei 38,28 Euro zurückfallen ließen.

An diesem Tage wurde auch eine große Kurslücke zwischen 46,86 und 43,38 Euro gerissen. Ihrer Unterkante hat sich der Kurs im Dezember immer wieder angenähert. Es gelang den Käufern jedoch ... (Dr. Bernd Heim)

