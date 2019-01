Die E.on-Aktie markierte am 21. November ein Zwischenhoch bei 9,31 Euro und ging anschließend in eine Korrektur über. Sie führte den Kurs zwar kurzfristig unter die 50-Tagelinie zurück, doch eine dynamische Gegenwehr der Käufer ließ den Kurs in der ersten Dezemberhälfte noch einmal bis auf 9,27 Euro ansteigen.

In der zweiten Monatshälfte übernahmen die Verkäufer endgültig die Führung. Sie ließen den Wert zunächst bis auf die bei 8,92 Euro verlaufende 50-Tagelinie zurückfallen und unterschritten ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...