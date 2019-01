LAUSANNE, Schweiz, Jan. 03, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics, ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK) spezialisiert hat, hat heute bekanntgegeben, dass Dr. Peter Hug zum Mitglied des Vorstands ernannt werden wird. Dr. Hug war zuvor 35 Jahre lang bei Roche tätig.

Dr. Peter B. Corr, Vorstandsvorsitzender von ADC Therapeutics, sagte: "Die umfassende Erfahrung von Herrn Hug in den Bereichen Vermarktung und Führung, die er während seiner langjährigen Tätigkeit bei Roche gesammelt hat, wird unsere Anstrengungen zu einem Zeitpunkt verstärken, an dem wir unsere Pipeline von auf Pyrrolobenzodiazepin basierenden AWK im klinischen Umfeld weiterentwickeln. Seine Expertise im Bereich der Vermarktung wird jetzt, da wir unserem ersten Antrag auf Zulassung als biopharmazeutisches Produkt für ADCT-402 (Loncastuximab-Tesirin), das derzeit in einer klinischen Zulassungsstudie der Phase II an Patienten mit rezidiviertem oder refraktärem großem B-Zell-Lymphom untersucht wird, näherkommen, besonders wertvoll sein. Wir sind begeistert, Herrn Hug in unserem Vorstand begrüßen zu dürfen, und freuen uns auf seine Beiträge."

Dr. Hug war von 1983 bis zu seiner Pensionierung Ende 2018 in immer verantwortungsvolleren Positionen bei Roche tätig. Zuletzt war er Leiter der EEMEA-Region bei Roche Pharma, die Osteuropa, Russland, Zentralasien, die Türkei, den Nahen Osten und Afrika umfasst. Zuvor war er Leiter des Pharmageschäfts in der Region Europa und war während dieser Zeit für eine erfolgreiche Transformation der europäischen Handelsaktivitäten verantwortlich. Davor war Dr. Hug als Executive Vice President von Roche Pharma Partnering tätig. In dieser Position war er für die Lizenzierung, strategische Allianzen sowie Fusionen und Übernahmen verantwortlich. In früheren Führungspositionen bei Roche war er an mehreren Produkteinführungen beteiligt, darunter Therapien in den Bereichen Hämatologie und Onkologie. Dr. Hug ist Absolvent der Universität Basel in der Schweiz.

Dr. Hug sagte: "Ich bin sehr erfreut, dem Vorstand von ADC Therapeutics beizutreten, da das Unternehmen mit seinen leistungsfähigen AWK mehrere klinische Programme sowohl zu hämatologischen Krebserkrankungen als auch zu Krebserkrankungen mit soliden Tumoren vorantreibt. Ich freue mich darauf, mit dem Vorstand und dem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um weitere Fortschritte zu erzielen und den Patienten letztendlich wichtige neue Krebstherapien zur Verfügung stellen zu können."

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics SA ist ein Unternehmen, das im Bereich der Entdeckung und Entwicklung von in der Onkologie angewendeten Medikamenten tätig ist und sich auf die Entwicklung unternehmenseigener Antikörper-Wirkstoff-Konjugate.