Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit einem Kursplus ins neue Jahr gestartet. Nach einem holprigen Beginn mit teilweise negativen Notierungen des SMI halfen diesem vor allem die defensiven Schwergewichte Nestlé und Roche im Tagesverlauf aus der Verlustzone. Die Stimmung an den Börsen blieb aber zum Jahresauftakt angeschlagen, wie schon der verhaltene Beginn der Aktien an der Wall Street am Vortag gezeigt hatte. So beendete denn auch die Mehrheit der Bluechips den Handelstag unter dem Schlussniveau von 2018.

Für eine positive Note sorgte die Übernahme von Celgene durch Bristol-Myers für 74 Milliarden Dollar, der Mega-Deal half allerdings lediglich dem Biotechsektor. Daneben überwogen zum Auftakt die negativen Meldungen. Einerseits wegen der Umsatzwarnung des Tech-Giganten Apple, welche auch die hiesigen Technologie-Aktien arg in Mitleidenschaft zog. Apple hatte ein schwaches Weihnachtsgeschäft zu verzeichnen, wobei es insbesondere in China nicht wunschgemäss lief. Andererseits auf Konjunkturseite, wo der Einkaufsmanagerindex für die Industrie in den USA überraschend stark gefallen ist. Über den Jahreswechsel wurden bereits enttäuschende Daten in China und in Europa publiziert, was die Konjunktursorgen weiter ansteigen liess.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann 0,44 Prozent auf 8'466,01 Punkte und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29 Prozent auf 9'858,59 Punkte. Der 30 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...