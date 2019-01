Nachdem der GBP/USD in Asien die gestrigen Verluste über der Marke von 1,25 Dollar konsolidiert hatte, gewann er in der zweiten Tageshälfte an Fahrt und stieg auf ein Tageshoch von 1,2648 Dollar. Zuletzt handelte das Cable auf 1,2643 Dollar und damit 0,3 Prozent im Plus. Der starke Verkaufsdruck, dem der Dollar in der New Yorker Sitzung ausgesetzt ...

