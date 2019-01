Die Deutsche Bank hat in den vergangenen Tagen nicht wirklich schlecht agiert. Die Bank hat nach einem kräftigen Minus in den vorhergehenden Wochen und Monaten eine kleine Konsolidierung geschafft. Analysten sind der Meinung, dass es dennoch sehr schwierig wird, den weiteren Absturz in Kursbereiche um 6 Euro zu verhindern.

Denn: Die Aktie befindet sich im charttechnischen Abwärtsmarsch. Der Wert hat in einem Monat mehr als 11 % verloren. In drei Monaten ging es um gut 25 % nach unten. In einem ... (Frank Holbaum)

