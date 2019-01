Die Aktie von Wirecard ist in den vergangenen Tagen zunächst stärker geworden, um nun einen neuen und kräftigen Abschlag hinnehmen zu müssen. Es ging um über 5 % nach unten, nachdem die Aktie die Marke von 130 Euro schon überwunden hatte. Nun sieht es danach aus, als solle der Wert erneut die Untergrenze von 120 Euro testen. Dann wäre ein neuer Abwärtstrend eingeleitet, so die Meinung der Analysten. Die Aktie hat in den zurückliegenden drei Monaten fast 30 % abgegeben. Der aktuelle Abwärtsschwung ... (Frank Holbaum)

