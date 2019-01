Die Aktie der Commerzbank ist in den vergangenen Tagen etwas stärker geworden. Auch am Donnerstag ist die Aktie um fast 1 % nach oben geklettert. Die Aktie nähert sich damit der Grenze von 6 Euro. Dennoch sind Chartanalysten weiter skeptisch, so die neuesten Aussagen. Denn die Aktie befindet sich in einem sehr starken und immer noch hochgefährlichen Abwärtstrend.

Die Commerzbank hat in den vergangenen vier Wochen einen Abschlag von mehr als 24 % hinnehmen müssen. In den zurückliegenden drei ... (Frank Holbaum)

