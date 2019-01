Coca-Cola nimmt globale Kaffeeplattform mit zukünftigem Wachstums- und Expansionspotenzial auf

Die Coca-Cola Company verlautbarte heute, dass die Übernahme von Costa Limited der Whitbread PLC abgeschlossen wurde. Auf die Genehmigung der Aufsichtsbehörden der Europäischen Union und Chinas folgte die Transaktion in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar.

Die Übernahme wurde erstmals am 31. August 2018 angekündigt.

Costa ist in über 30 Ländern tätig, wodurch Coca-Cola eine wesentliche Position im weltweiten Kaffeegeschäft einnimmt. Das weltweite Kaffeesegment legt jährlich um 6 zu. Costa besitzt eine skalierbare Plattform über mehrere Formate und Kanäle hinweg, vom vorhandenen Costa-Express-Verkaufssystem bis hin zu Möglichkeiten, bereits trinkfertige Produkte einzuführen.

"Wir sehen ein großartiges Potenzial zur Wertgenerierung durch die Vereinigung von Costas Kapazitäten und Coca-Colas Marketingexpertise und globaler Reichweite", so James Quincey, CEO der Coca-Cola Company. "Wir möchten die starke Plattform von Costa nutzen, um unser Portfolio im wachsenden Kaffeesegment zu erweitern."

"Wir wünschen unseren Freunden und Kollegen bei Costa das Beste für ihren zukünftigen Erfolg", sagte Alison Brittain, Chief Executive von Whitbread. "Whitbread übernahm Costa vor 23 Jahren, als es aus nur 39 Läden bestand. Costa hat sich zu einer führenden, internationalen Kaffeemarke entwickelt und Coca-Cola ist der richtige Partner, um Costa auf die nächste Expansionsstufe zu heben."

Über The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) ist ein reiner Getränkehersteller, der mit über 500 Marken in mehr als 200 Ländern und Territorien vertreten ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst außer den Coca-Cola-Marken einige der wertvollsten Getränkemarken der Welt, darunter AdeS (Sojagetränke), Ayataka (grüner Tee), Costa (Kaffee), Dasani (Wasser), Del Valle (Säfte und Nektar), Fanta, Georgia (Kaffee), Gold Peak (Tees und Kaffee), Honest Tea, innocent (Smoothies und Säfte), Minute Maid (Säfte), Powerade (Sportgetränke), Simply (Säfte), smartwater, Sprite, vitaminwater und ZICO (Kokosnusswasser). Wir verändern unser Portfolio laufend, von der Reduzierung des Zuckergehalts in unseren Getränken bis zur Markteinführung innovativer neuer Produkte. Darüber hinaus arbeiten wir daran, unsere Umweltbelastung zu reduzieren, indem wir Wasser wiederverwerten und Recycling fördern. Zusammen mit unseren Abfüllpartnern beschäftigen wir mehr als 700.000 Menschen und erzeugen damit wirtschaftliche Chancen in örtlichen Gemeinden weltweit. Erfahren Sie mehr unter Coca-Cola Journey auf unserer Website www.coca-colacompany.com oder folgen Sie uns auf Twitter, Instagram, Facebook und LinkedIn.

Die Marke fairlife ist das Eigentum von fairlife LLC, unser Joint Venture mit Select Milk Producers Inc. Produkte von fairlife werden von unserem Unternehmen und von einigen unserer Abfüllpartner vertrieben.

Über Whitbread PLC

Whitbread PLC ist Eigentümer der beliebtesten Hotelkette Englands, Premier Inn, sowie der Restaurantmarken Beefeater, Brewers Fayre, Table Table und Bar Block.

Whitbread beschäftigt über 35.000 Mitarbeiter in mehr als 1.200 Premier-Inn-Hotels und Restaurants im Vereinigten Königreich und betreut über fünf Millionen Kunden pro Monat. Premier Inn betreibt derzeit ein Hotel in Frankfurt, es gibt jedoch Pläne, das Wachstum der Marke mit über 30 Hotels in Deutschland bis 2020/21 voranzutreiben.

Whitbread ist bestrebt, sich in jeder Gemeinschaft, in der das Unternehmen tätig ist, für das Gute einzusetzen. Unser Nachhaltigkeitsprogramm "Force for Good" konzentriert sich darauf, den Menschen gute Lebens- und Arbeitsbedingungen zu ermöglichen, und stützt sich auf die drei Säulen Möglichkeit, Gemeinschaft und Verantwortung.

Für das am 2. März 2018 beendete Geschäftsjahr verzeichnete Whitbread PLC einen Anstieg von 6,1 im Konzernumsatz auf 3,3 Milliarden Pfund und einen Anstieg von 4,5 auf 591 Millionen Pfund im zugrundeliegenden Profit vor Steuern*.

Whitbread PLC ist an der Londoner Börse notiert und ist Bestandteil des FTSE-100. Zudem ist das Unternehmen ein Mitglied des FTSE4Good-Indexes.

*diese Zahlen berücksichtigen den Umsatz und Gewinne aus dem bis dahin im Besitz befindlichen Costa-Geschäft

