Ehemalige Führungskraft von Mattel wird die globale Expansion des Unternehmens weiterführen

KidKraft, Inc. ("KidKraft") gab heute bekannt, dass Geoff Walker, eine renommierte Führungskraft der Spielzeugindustrie mit mehr als 20 Jahren Erfahrung, zum President und Chief Executive Officer ernannt wurde und mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Board of Directors des Unternehmens fungieren wird.

Walker ist ein ehemaliger Manager von Mattel, dessen Karriere weltweite Managementpositionen in den USA und Europa sowie die Verantwortung des Wachstums mehrerer globaler Marken wie Hot Wheels und Fisher-Price umfasste. Seine Erfahrung wird das Wachstum von KidKraft im Zuge der weiteren internationalen Expansion des Unternehmens und der Fortführung seiner 50-jährigen Tradition in der Spielzeug- und Jugendproduktindustrie unterstützen.

"KidKraft hat eine lange Entwicklungsgeschichte mit hochwertigen Produkten, die die Herzen und Sinne von Kindern erobern", sagte Geoff Walker. "Ich freue mich darauf, weiterhin große Produktinnovationen unter der Marke KidKraft voranzutreiben."

"Wir sind hoch erfreut, dass eine so talentierte und erfahrene globale Führungskraft die Leitung von KidKraft übernimmt", sagte Daniel Penn, Managing Director von MidOcean Partners. "Geoff hat mit seiner vielschichtigen internationalen Erfahrung, die von Hot Wheels über Fisher-Price bis hin zum gesamten Geschäft von Mattel in Europa reicht, erfolgreich zahlreiche Teams aufgebaut. Seine fundierten Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Beschaffung werden es KidKraft ermöglichen, sein Kerngeschäft und darüber hinaus gehende Aktivitäten zu erweitern."

Walker war zuletzt Executive Vice President und Chief Strategic Technology Officer bei Mattel. In seiner letzten Funktion leitete er eine Innovationsschmiede und den Geschäftsbereich, der verschiedene Sachanlagen und Partnerschaften mit Entertainment-Unternehmen verwaltete, darunter Warner Bros. und Walt Disney Co. Zuvor war er unter anderem Executive Vice President und General Manager für den kommerziellen Geschäftsbereich in Nordamerika, Executive Vice President des Fisher-Price Global Brands Teams sowie General Manager und Senior Vice President für Europa, Osteuropa und Russland. Er ist MBA-Absolvent der Vanderbilt University und hat einen Bachelor of Science von der University of Southern California.

KidKraft hat es sich zur Aufgabe gemacht, fantasievolles Spielen für Kinder überall kreativ zu inspirieren, indem es in den Räumen und an den Orten, wo Kinder leben, lernen, spielen und erforschen, eine wichtige Stellung einnimmt. Das Unternehmen wurde im Juli 2015 von MidOcean Partners ("MidOcean"), einer führenden mittelständischen Private-Equity-Firma, die sich auf Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen spezialisiert hat, übernommen.

Über KidKraft, Inc.

KidKraft ist ein weltweit führender Anbieter von preisgekrönten Produkten, die unter dem Motto MADE FOR MAKE BELIEVE stehen. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht durch Puppenhäuser, Küchen, Außenanlagen, Fahrzeuge, Möbel und Spielzeug kreatives Spielen für Kinder überall zu inspirieren. Die hochwertigen Produkte von KidKraft, die für das traditionelle Spiel konzipiert sind, sind bei mehr als 2.800 Händlern in mehr als 90 Ländern weltweit erhältlich. Der globale Hauptsitz von KidKraft befindet sich in Dallas, Texas. Für weitere Informationen besuchen Sie www.kidkraft.com und folgen Sie @kidkrafttoys auf Instagram.

Über MidOcean Partners

Seit seiner Gründung im Jahr 2003 ist MidOcean Partners ein führender alternativer Vermögensverwalter in New York, der sich im außerbörslichen Bereich auf das mittlere Marktsegment und alternative Kreditinvestments spezialisiert hat. Von Beginn an lag der Schwerpunkt des Private-Equity-Fonds auf hochwertigen mittelständischen Unternehmen in den USA mit attraktiven strategischen, operativen und finanziellen Wachstumschancen im Bereich Verbraucher- und Unternehmensdienstleistungen. MidOcean Credit Partners wurde 2009 ins Leben gerufen und verwaltet rund 8,0 Milliarden US-Dollar über eine Reihe von alternativen Kreditstrategien, besicherte Darlehen (CLOs) und individuell angepasste, separat verwaltete Konten. Weitere Informationen finden Sie unter www.midoceanpartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20190103005768/de/

Contacts:

Litzky Public Relations im Auftrag von KidKraft

Marissa Connelly

201-222-9118

kidkraft@litzkypr.com

Gasthalter Co. im Auftrag von MidOcean

Nathaniel Garnick/Amanda Klein

212-257-4170

midocean@gasthalter.com