GOLETA, Kalifornien (USA), Jan. 04, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- BIOPAC Systems, Inc. (https://www.biopac.com/), weltweiter Distributor von fNIR Devices, hat die Verfügbarkeit der neuesten Generation von funktionellen optischen Nahinfrarotbildgebungssystemen (https://www.biopac.com/application/fnir-functional-near-infrared-optical-brain-imaging/) (fNIR) des Unternehmens angekündigt. Die neuen Bildgebungssysteme mit hoher Dichte ermöglichen Forschern im Bereich der Physiologie, die die Gehirnaktivität ohne die bei einer funktionellen Magnetresonanztomographie (fMRT) anfallenden Kosten verstehen wollen, eine Beurteilung von kognitiven Funktionen in Labors oder unter Praxisbedingungen.

Der besonders leichte Sensor lässt sich leicht an der Stirn tragen und überwacht relative Veränderungen von Oxy- oder Desoxyhämoglobin als Stellvertreter für die Gehirnaktivität im präfrontalen Kortex. Probanden können im Labor untersucht werden oder sie können mit dem neuen mobilen fNIR-System (https://www.biopac.com/product/fnir-2000m-systems/) in ihrer alltäglichen Umgebung ihren Aktivitäten nachgehen.

Die neuen NIRS-Systeme bieten drei leistungsstarke Aufnahmegeräte. Das fNIR 2000C (https://www.biopac.com/product/fnir-systems-2000c/) ist ein stationäres Gerät, das Daten von bis zu 18 Optoden erfasst. Das fNIR 2000M (https://www.biopac.com/product/fnir-2000m-systems/) ist ein kabelloses, mobiles Aufnahmegerät, das Daten von bis zu 18 Optoden erfasst und verwendet werden kann, während Probanden Aufgaben im Labor oder in ihrem Alltag ausführen. Das fNIR 2000S (https://www.biopac.com/product/fnir-systems-2000s/) ist ein Aufnahmegerät, das mit bis zu 54 Optoden betrieben werden kann und über erweiterte Funktionen zur gleichzeitigen Aufnahme von bis zu drei Probanden verfügt.

Mit einem neuen Sensor, der durch das Haar misst, können die Forscher andere Bereiche des Gehirns, wie zum Beispiel den motorischen und visuellen Kortex untersuchen. Das Hinzufügen verschiedener Bereiche des Gehirns verbessert das Verständnis der Gehirnaktivität ohne die mit der fMRT verbundenen Schwierigkeiten.

Alle Systeme enthalten fNIRSoft- (https://www.biopac.com/product/fnir-software-standard-edition/) und COBI- (https://www.biopac.com/video/?video_category=hardware-tutorials&v=fnir-cobi-tutorial)Software zur Datenerfassung und -analyse. Die Daten können mit der Acq Knowledge -Software (https://www.biopac.com/product/acqknowledge-software/) synchronisiert und in diese importiert werden, um ein umfassendes Verständnis der physiologischen Reaktion zu erhalten, einschließlich EEG, EDA, EKG, BD und anderen wichtigen physiologischen Signalen.

"Das experimentelle Design kann mit dieser mobilen Technologie anspruchsvoller sein. Sie gibt Forschern die Möglichkeit, Daten von Probanden zu sammeln, während sie den Aktivitäten ihres täglichen Lebens nachgehen", sagte Frazer Findlay, CEO von BIOPAC. "Mobile Bildgebung kann für jede Studie einen Mehrwert darstellen, ist jedoch besonders wichtig, wenn es sich bei den Probanden um Kinder oder Familien handelt, da sie so in einer vertrauten oder angenehmen Umgebung verbleiben können, was zu besseren Ergebnissen führt."

"Bei der Entwicklung und Herstellung der Geräte von fNIR Devices haben wir uns dazu entschieden, den Kopf des Probanden nicht mit einer Batterie und zusätzlicher Elektronik zu belasten. Als Ergebnis messen unsere Aufnahmegeräte, einschließlich unseres kabellosen Aufnahmegeräts, die hämodynamische Reaktion des Gehirns bei minimalem Gewicht und maximalem Komfort", sagte Davood Tashayyod, CEO von fNIR Devices. "Die Systeme von fNIR Devices sind sehr einfach einzurichten und für den Probanden sehr bequem zu tragen. Ein Proband, der sich wohlfühlt, liefert bessere Daten und kann an Kurz- und Langzeitstudien teilnehmen."

fNIR- und NIR-Bildgebung werden in über 132.000 Publikationen zitiert. Zu den NIR- (https://www.biopac.com/application/fnir-functional-near-infrared-optical-brain-imaging/)Anwendungen zählen Gehirn-Computer-Schnittstellen, die Messung der menschlichen Leistungsfähigkeit, Neurorehabilitation, Überwachung der Anästhesietiefe und vieles mehr. Die fNIR-Technologie kann auch verwendet werden, um den Sauerstoffgehalt des Blutes in Muskeln zu ermitteln.

Wenden Sie sich an BIOPAC, (https://www.biopac.com/information-request/) wenn Sie weitere Informationen zur Verwendung der fNIR-Technologie zur Durchführung von mobilen Messungen an Probanden in Alltagssituationen und an stationären Probanden in einem Labor erhalten möchten oder wenn Sie die Technologie in einer Bildungseinrichtung zum Unterrichten von Studierenden einsetzen wollen.

Über BIOPAC Systems

BIOPAC wurde 1985 gegründet und wird weltweit als erstklassige Wahl für Hardware und Software im Bereich der Life Sciences anerkannt. Weltweit verlassen sich über 99 % der Top-100-Universitäten und Global Fortune 500-Unternehmen für Forschung und Lehre im Bereich der Life Sciences auf Systeme von BIOPAC. BIOPAC stellt hochwertige wissenschaftliche Werkzeuge für die Messung und Interpretation der Physiologie her. Die Lösungen von BIOPAC reichen von Bildungslösungen bis hin zu hochgradig innovativen Geräten für den Einsatz in Forschungsumgebungen wie Labors, alltäglichen Umgebungen und virtueller Realität. Weitere Informationen zu Produkten von BIOPAC finden Sie unter www.biopac.com (https://www.biopac.com/).

Über fNIR Devices

fNIR Devices, LLC wurde 2009 gegründet und ist der führende Anbieter von Bildgebungssystemen im Bereich der funktionellen Nahinfrarotspektroskopie (fNIR) mit kontinuierlicher Strahlung für die Forschung und andere nicht-klinische Anwendungen. fNIR Devices bietet Forschern im Bereich der Physiologie robuste und sorgfältig entwickelte Systeme zur Überwachung der Hämodynamik des Gehirns, um den kognitiven Zustand eines Probanden sowohl im Labor als auch in Alltagsumgebungen zu ermitteln.

