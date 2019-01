Die Silkroad Delight Food GmbH hat sich dem Import hochwertiger Lebensmittel verschrieben. Ihre Produzenten sind sowohl in Asien, speziell in China, als auch in Südamerika ansässig. Das neue DFHV-Mitglied kooperiert mit regionalen Bauern und Unternehmen, welche sich auf die Produktion von hochwertigen Lebensmitteln fokussiert haben, welche die Vorstellungen von Nachhaltigkeit, Fairness...

Den vollständigen Artikel lesen ...