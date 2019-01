Drei ehemaligen Mitarbeitern von Credit Suisse wird Korruption, Geldwäsche und Wertpapierbetrug vorgeworfen. Die USA fordern ihre Auslieferung aus Großbritannien.

Drei ehemalige Mitarbeiter der Schweizer Bank Credit Suisse sind wegen Betrugsverdachts im Zusammenhang mit Krediten an das hochverschuldete afrikanische Land Mosambik am Donnerstag in London festgenommen worden. Ihnen werde Korruption, Geldwäsche und Wertpapierbetrug vorgeworfen, sagte ein Sprecher der US-Staatsanwaltschaft, die die Festnahme ...

Den vollständigen Artikel lesen ...