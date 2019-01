Die "Stuttgarter Zeitung" zu den Befugnissen der Bundesländer:

"Leider gebricht es dem Föderalismus an Verteidigern. Zwar spielt in einer politisch weithin betäubten Öffentlichkeit die Pflege der regionalen Identität eine große Rolle: Der Heimatbegriff erlebt eine neue Blüte, wenngleich er einer bedauerlichen Verflachung unterliegt. Anders wäre etwa die Vielzahl bayerischer Trachtenimitate auf dem Cannstatter Wasen nicht denkbar. Aber wenn es ernst wird, soll alles doch wieder gleich sein in Deutschland. Dahinter steckt die Sorge, man könne selbst zu kurz kommen und andere könnten mehr erhalten vom Kuchen."/yyzz/DP/fba

