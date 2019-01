"Rhein-Zeitung" zu CSU/Asyldebatte:

"Das Jahr ist noch jung, aber die CSU ist schon in Wahlkampflaune. Im Mai muss die Partei durch die Europawahl. Also wird zeitig gehobelt, auch wenn der designierte CSU-Chef Markus Söder beteuert, er wolle keineswegs eine neue Grundsatzdebatte in der Asylpolitik. Aber doch: Der Staat muss konsequent gegen Gewalttäter egal welcher Herkunft sein. Die jüngsten Über- und Angriffe junger Flüchtlinge gegen Passanten im bayerischen Amberg müssen schnell geahndet werden. Bundesinnenminister Horst Seehofer winkt bereits mit Ideen für schärfere Gesetze, obwohl auch er weiß: Deutschland hat vor allem ein Vollzugsproblem, weil Personal bei Justiz und Polizei fehlt."/yyzz/DP/he

