"Nürnberger Nachrichten" zu Bottrop und Amberg:

"Kaum auszumalen, wie die Diskussion verlaufen wäre, wenn in Amberg ein Trupp angetrunkener Deutscher auf Passanten eingeprügelt und in Bottrop ein Flüchtling ein Auto zu einer Mordwaffe umschafft, der andere wochenlang die Politik, die Schlagzeilen und die angeblich sozialen Medien vergiftet. Doch genau das darf nicht passieren. Straftaten müssen in einem Rechtsstaat anhand ihrer Schwere bewertet und sanktioniert werden - und nicht in Abhängigkeit von der Person des Täters."/yyzz/DP/he

