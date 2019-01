St. Paul, Minnesota (ots/PRNewswire) -



Interessenten können über einen Live-Webcast der Konferenz zuhören. Der Webcast mit den zugehörigen Präsentationsfolien beginnt um 9:30 Uhr CST (10:30 Uhr EST) am 17. Januar 2019 und kann über die Website des Unternehmens aufgerufen werden: https://investors.hbfuller.com/calendar. Die Konferenz wird voraussichtlich eine Stunde dauern. Die Teilnehmer werden gebeten, sich 15 Minuten vor Beginn des Gesprächs für den Webcast zu registrieren und ggf. die nötige Software zu installieren und zu testen. Außerdem können sich Teilnehmer jederzeit über den obigen Link im Voraus für den Webcast registrieren. Der Webcast und die Präsentation werden auf der Website des Unternehmens archiviert.



Eine telefonische Wiedergabe ist bis zum 31. Januar 2019 unter der Nummer 1-877-344-7529 oder +1-412-317-0088 verfügbar. Bitte geben Sie den Zugangscode 10127319 ein.



Informationen zu H.B. Fuller:



Seit 1887 ist H.B. Fuller ist ein weltweit führender Anbieter von Klebstoffen, der sich auf die Perfektionierung von Klebstoffen, Dichtungsmassen und anderen Spezialchemikalien zur Verbesserung von Produkten und Leben konzentriert. Mit einem Nettoumsatz von über 2,3 Milliarden USD im Steuerjahr 2017 und einer Verpflichtung zur Innovation bringt H.B. Fuller Menschen, Produkte und Prozesse zusammen, die einige der größten Herausforderungen der Welt beantworten und lösen. Unser zuverlässiger, reaktionsschneller Service schafft dauerhafte, lohnende Verbindungen mit Kunden aus den Bereichen Elektronik, Einweghygiene, Medizin, Transport, Luft- und Raumfahrt, saubere Energie, Verpackung, Bau, Holzverarbeitung, allgemeine Industrie und andere Konsumgüter. Und unser Versprechen an unsere Mitarbeiter gibt ihnen die Gelegenheit, innovativ und erfolgreich zu sein. Weitere Informationen finden Sie unter www.hbfuller.com.



