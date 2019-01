Unfaire Diskussionsmethoden haben einen Vorteil: Sie wirken. Wenn Sie schnell erkennen, dass Ihr Gegenüber Sie im Gespräch fies angeht, können Sie locker reagieren.

In einer perfekten, aber auch sehr langweiligen Welt würden Gesprächspartner ihre Standpunkte in aller Seelenruhe austauschen und sich dann am Ende für die inspirierenden Ergüsse des Anderen bedanken. Doch im wahren Leben geht es in den wenigsten Gesprächen um reinen Gedankenaustausch.

Meist geht es den Beteiligten darum, andere vom eigenen Standpunkt zu überzeugen. Sei es den Gesprächspartner selbst oder in Konferenzen, bei Podiumsdiskussionen oder in Fernsehtalkshows vor allem das Publikum.

Streng genommen gilt hier nur eine Regel: Es sind alle Mittel erlaubt, solange sie nicht strafbar sind. Was nicht heißt, dass alles, was erlaubt ist, wohlwollend, nett und freundlich ist. Im Gegenteil. Oftmals wenden Gesprächspartner fiese rhetorische Methoden an (sehr häufig sogar ohne es selbst zu wissen). Doch wenn Sie die Methoden erkennen, können Sie schnell professionell kontern:

1. Frechheit: Absichtlich dazwischen quatschen

Stellen Sie sich vor, Sie sind Soziologe und erläutern gerade, dass es sinnvoll wäre, ausreisepflichtige Ausländer schneller als bislang abzuschieben, um die Akzeptanz von Zuwanderung in der Gesellschaft zu erhöhen. Daraufhin redet einer der Diskussionsteilnehmer dazwischen: "Aha, mit den Schwächsten der Schwachen kann man es also machen."

Oder Sie sind Umweltexperte und vertreten den Standpunkt, dass es für das Klima besser wäre, so schnell wie möglich von Verbrennungsmotoren auf Elektroautos umzusteigen. Und während Sie das gerade ausführen, brummt ein Vertreter der Autoindustrie dazwischen: "Sind Ihnen tausende Arbeitsplätze in Deutschland also egal?"Ihnen mal eben einen unhaltbaren Standpunkt unterzujubeln, das ist nur eine Möglichkeit, wie Dazwischenquatschen einen aus dem Konzept bringen kann und Sie damit unter Druck setzt. Denn der Reiz ist einfach zu groß, sofort auf diese unfairen Unterstellungen anzuspringen: "Das habe ich so nicht gesagt." Woraufhin der Andere kontern könnte: "Gesagt nicht, aber gemeint, denn nichts anderes bedeutet es."Und schwupp ist der Einwurf nicht nur Bestandteil der Sachdiskussion. Sie stehen obendrein als Ignorant mit dem Rücken zur Wand. Ihr roter Argumentationsfaden ist gerissen und Sie sind im schlimmsten Fall aus dem Konzept geraten.

Das geht leider noch einfacher. Einwürfe wie "das ist nichts Neues", "Sie wiederholen sich", "das glaubt Ihnen doch kein Mensch", "da sind Sie aber falsch informiert", verlocken, seinen Gedankengang abzubrechen und zu erwidern: "Wie kommen Sie denn darauf, dass das nicht stimmt, was ich sage? Lesen Sie die Studie XY...". Und schwupp ist der Redefluss flöten.

Das sollten Sie sich nicht gefallen lassen. Was tun? Faustregel: ...

