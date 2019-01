Unternehmen meldet ein jährliches Wachstum von 20%

ExaGrid, ein führender Anbieter intelligenter hyperkonvergierter Speicherlösungen für Backups, meldete heute das Erreichen eines Rekordumsatzes für das Gesamtjahr 2018. Der Umsatz von ExaGrid stieg 2018 gegenüber 2017 um 20 %. Das Unternehmen wächst schneller als der Gesamtmarkt und baut seine Marktanteilsposition weiter aus. Die wachsende Nachfrage seitens der IT-Umgebungen von Unternehmen nach einer überlegenen Lösung, die gleichzeitig kostengünstig ist, führte dazu, dass ExaGrid im vierten Quartal 2018 über 100 neue Kunden gewinnen konnte.

"ExaGrid blickt auf ein ausgezeichnetes Jahr in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA und APAC", sagte Bill Andrews, CEO und President von ExaGrid. "Wir gewinnen an Dynamik, was unsere prozentualen Wachstumsraten deutlich machen. Im Jahr 2016 verzeichnete ExaGrid ein Wachstum von 12,2 %, im Jahr 2017 von 14,5 und im Jahr 2018 von 20 %. Das Unternehmensziel sieht eine Wachstumsrate von 25 im Jahr 2019 und 30 im Jahr 2020 vor." ExaGrid hat weiterhin globale Vertriebsteams aufgebaut und ist nun weltweit in über 30 Ländern vertreten. Das Unternehmen wird seine globale Präsenz weiter ausbauen, mit dem Ziel, bis 2020 in mehr als 50 Ländern vertreten zu sein.

Andrews berichtet, dass sich eine rekordverdächtige Anzahl an Kunden aus Frustration über die schlechte Leistung und die überhöhten Kosten bei der Nutzung von Festplatten hinter Backup-Anwendungen mit Deduplizierung an ExaGrid wenden. Ähnliche Leistungs- und Kostenbeschwerden werden von Kunden laut, die Inline-Deduplizierungsprodukte wie Dell EMC Data Domain und HPE StoreOnce verwenden. "Die einzigartige Scale-Out-Architektur von ExaGrid mit Landezone und adaptiver Deduplizierung übertrifft jede Lösung auf dem Markt, wenn es um Backup-Leistung, Wiederherstellungsleistung, Anschaffungs- und laufende Kosten geht. Darüber hinaus sind keine umfangreichen Aufrüstungen erforderlich und es findet keine Produktveralterung statt."

Für das Jahr 2018 gibt ExaGrid die folgenden Ergebnisse bekannt:

Finanzkennzahlen Erreichen eines Rekordjahres in Bezug auf Aufträge und Umsatz sowie eines Neukundenpotenzial-Rekords im sechsstelligen Bereich.

Weltweite Expansion Verlagerung der Firmensitze und weitere globale Expansion mit zusätzlichen Außendienstteams in Europa, dem Mittleren Osten, Afrika, APAC und Lateinamerika.

Kundenanerkennung Branchenauszeichnungen Die Kundenbefragung ergab einen Net Promoter Score von +73, was gemäß den Net-Promoter-Standards einem "ausgezeichnet" entspricht. Bei den SVC Awards als "Produkt des Jahres, Hyperkonvergiertes Backup und Wiederherstellung" ausgewählt. Bei den 2018 Storries XVI Awards als "Unternehmen des Jahres, Hyperkonvergiertes Backup und Wiederherstellung" ausgezeichnet. Im DCIG Buyer's Guide 2018 als "Empfohlene deduplizierende Backup-Appliance" bewertet.

Produktentwicklung Beginn der Auslieferung von EX63000E, eine Anwendung die ein vollständiges 2-PB-Backup in einem einzigen System mit einer Aufnahmekapazität von über 400TB pro Stunde skaliert und einen replizierten zweiten Standort mit bis zu 4PB Speicherplatz für Disaster Recovery und Langzeitarchivierung unterstützt, was es zum größten und schnellsten System auf dem Markt macht.

Strategische Allianzen Ausbau der Partnerschaft mit Veeam, im Rahmen der 2018 an weit über 100 gemeinsamen Marketingkampagnen und -veranstaltungen teilgenommen wurde. Ankündigung einer neuen strategischen Allianz mit HYCU zur gezielten Unterstützung von Nutanix-Umgebungen mit VMware- oder AHV-Hypervisoren.



ExaGrid ist der einzige Anbieter von intelligentem hyperkonvergentem Speicher für Backups, der die drei Rechenherausforderungen der Backup-Speicherung mit Datendeduplizierung meistert. Alle Anbieter von Backup-Speicher- und Backup-Software reduzieren Speicherplatz und Bandbreite in unterschiedlichem Maße, werden aber durch schleppende Aufnahmeraten beeinträchtigt, da sie die Datendeduplizierung "inline" durchführen. Da sie nur deduplizierte Daten speichern, sind auch Wiederherstellungsgeschwindigkeiten und VM-Boots sehr langsam. Die in die Backup-Software integrierte Deduplizierung ist weitaus weniger aggressiv, verbraucht mehr Speicherplatz und ist bei Backups und Wiederherstellungen viel langsamer.

Der Ingest von ExaGrid ist dreimal schneller und die Wiederherstellungs-/VM-Boots sind bis zu 20 mal schneller als die des nächsten Wettbewerbers. Da jede ExaGrid-Appliance, die zu einem bestehenden System hinzugefügt wird, Rechnerleistung mitKapazität konvergiert, bleibt das Backup-Fenster auch bei zunehmenden Datenvolumen bei einer vorgegebenen Länge. Nur ExaGrid verwendet eine Scale-Out-Architektur mit einer einzigartigen Ladezone, die alle Skalierbarkeits- und Performance-Herausforderungen von Backup-Speicherlösungen abdeckt. ExaGrid bietet nicht nur die schnellsten Backups und Wiederherstellungen, sondern ist auch die einzige Lösung, die wirklich skalierbar ist, ein Backup-Fenster mit vorgegebener Länge bei zunehmendem Datenvolumen bietet und umfangreiche Aufrüstungen sowie Produktveralterung eliminiert.

Die Zahl der veröffentlichten Erfolgsgeschichten bei Kunden und Unternehmen von ExaGrid beläuft sich auf mehr als 360, das sind mehr als bei allen anderen Anbietern in diesem Bereich zusammen. Diese Geschichten zeigen die hohe Kundenzufriedenheit mit dem einzigartigen architektonischen Ansatz von ExaGrid, dem differenzierten Produkt und dem konkurrenzlosen Kundenservice. Kunden betonen ständig, dass das Produkt nicht nur das branchenweit beste sei, sondern "einfach funktioniert".

