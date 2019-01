DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen geschlossen.

TAGESTHEMA

Der Beschäftigungszuwachs in der US-Wirtschaft dürfte sich im Dezember wieder etwas verstärkt haben. Volkswirte erwarten, dass außerhalb der Landwirtschaft 176.000 (November: 155.000) zusätzliche Stellen entstanden sind. Zudem werden eine unveränderte Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent und ein monatlicher Anstieg der Stundenlöhne um 0,3 Prozent erwartet. Die Stellenzuwächse in den USA hatten sich zuletzt spürbar abgeschwächt: In den ersten elf Monaten waren es durchschnittlich pro Monat 206.000, in den Monaten September bis November nur noch 170.000. Ungeachtet dessen ist der Arbeitsmarkt stark, wie auch die per Telefonumfrage ermittelte Arbeitslosenquote zeigt. Seit September liegt sie bei 3,7 Prozent, dem niedrigsten Wert seit 1969. Die US-Notenbank, die ihre Zinsen im Dezember erneut anhob, hatte sich bis zuletzt zufrieden über die Entwicklung des Arbeitsmarkts geäußert.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten Dezember Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +176.000 gg Vm zuvor: +155.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 3,6% zuvor: 3,7% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,30% gg Vm zuvor: +0,22% gg Vm 15:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit Dezember (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. 1. Veröff.: 53,4 zuvor: 54,7 17:00 Rohöllagerbestände (Woche

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % S&P-500-Future 2.462,00 +0,58% Nikkei-225 19.561,96 -2,26% Hang-Seng-Index 25.449,42 +1,54% Kospi 2.010,25 +0,83% Shanghai-Composite 2.504,41 +1,63% S&P/ASX 200 5.619,40 -0,25%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Während es in Tokio steil nach unten geht mit den Kursen, dominieren an den anderen Plätzen der Region positive Vorzeichen - vor allem an den chinesischen. In Tokio wird erstmalig im neuen Jahr wieder gehandelt, weshalb sich dort Nachholbedarf nach unten aufgebaut hatte. Die Börsianer dort können erst jetzt auf schwache Konjunkturdaten aus China von Beginn der Woche und die Umsatzwarnung von Apple reagieren, die zusätzlich globale Konjunktursorgen schürten. An den anderen Plätzen werden dagegen die sehr schwachen Vorgaben der US-Börsen vom Vortag weggesteckt. Für Kauflaune in Schanghai und Hongkong sorgen Hoffnungen auf Fortschritte im Handelsstreit USA-China. Hintergrund ist ein Bloomberg-Bericht, der bestätigt, dass eine US-Delegation nach Peking reist, um dort am Montag die Gespräche fortzusetzen. Unterstützung kommt auch von Konjunkturseite: Der von Caixin ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor ist im Dezember minimal gestiegen. Unter den Einzelwerten folgen die Kurse von japanischen Apple-Zulieferern jenen ihrer globalen Pendants vom Vortag nach der Apple-Umsatzwarnung. Murata knicken um 10 Prozent ein, Nidec büßen knapp 5 Prozent ein und Japan Display 1,4 Prozent. In Hongkong verlieren die Aktien der Apple-Zulieferer Sunny Optical und AAC weitere 1,9 bzw 2,4 Prozent. In Taiwan geben largan Precision um 4 Prozent nach und Hon Hai um 2 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Flexion Therapeutics gaben auf Nasdaq.com um 5,3 Prozent nach. Das Unternehmen hatte zuvor mit seinen vorläufigen Umsatzzahlen für das vierte Quartal und das Gesamtjahr die Erwartungen verfehlt. Auch der Umsatzausblick enttäuschte. Activision Blizzard zeigten sich knapp behauptet, nachdem der Videospielehersteller erneut den Weggang eines Topmanagers gemeldet hatte. Nachdem der Finanzchef gerade erst zu Netflix gewechselt war, verabschiedete sich mit Amrita Ahuja die Finanzchefin der Tochter Blizzard Entertainment. Ein Kursfeuerwerk erlebten American Midstream Partners. Der Kurs schoss um knapp 30 Prozent nach oben auf 4,09 Dollar, getrieben von einem Übernahmeangebot zum Preis von 4,50 Dollar je Aktie.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 22.686,22 -2,83 -660,02 -2,75 S&P-500 2.447,89 -2,48 -62,14 -2,35 Nasdaq-Comp. 6.463,50 -3,04 -202,43 -2,59 Nasdaq-100 6.147,13 -3,36 -213,74 -2,89 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 952 Mio 958 Mio Gewinner 1.242 2.111 Verlierer 1.742 909 unverändert 60 40

Sehr schwach - Apple trübte massiv die Stimmung mit seiner gesenkten Umsatzprognose für das erste Geschäftsquartal. Daneben belastete der enttäuschend ausgefallene Einkaufsmanagerindex (ISM) für das verarbeitende Gewerbe und schürte die bestehenden Konjunktursorgen zusätzlich. Die Apple-Aktie rutschte um 10 Prozent ab. Zulieferer des iPhone-Herstellers wie Lumentum, Cirrus Logic oder Qorvo verbilligten sich zwischen 8,4 und 9,1 Prozent. Unter den Sektoren gaben Technologie 7,7 und Halbleiter 6 Prozent ab. Bristol-Myers Squibb gerieten mit Übernahmeplänen stark unter Druck. Die Aktie des Pharmaherstellers verlor 14 Prozent, nachdem das Unternehmen den Kauf von Celgene für 74 Milliarden Dollar angekündigt hatte. Der Celgene-Kurs schoss um rund 21 Prozent nach oben. Enttäuschende Absatzzahlen belasteten General Motors (-4,1 Prozent). Für die Fluglinien ging es deutlich abwärts, weil Delta Air von enttäuschenden Ticketpreisen im Dezember berichtete. Delta fielen um 8,9, American Air Lines um 7,5 Prozent.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 2,38 -9,7 2,48 118,0 5 Jahre 2,37 -9,0 2,46 44,4 7 Jahre 2,44 -8,5 2,52 18,8 10 Jahre 2,56 -6,1 2,62 11,3 30 Jahre 2,92 -3,5 2,95 -15,2

Anleihen waren angesichts der Sorgen um die Konjunktur stark gesucht. Die Zehnjahresrendite fiel um 6,1 Basispunkte auf 2,56 Prozent, das war der größte Tagesrückgang seit Mai.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 10:48 % YTD EUR/USD 1,1389 -0,0% 1,1394 1,1383 -0,7% EUR/JPY 123,15 +0,4% 122,68 122,65 -2,1% EUR/GBP 0,9014 -0,0% 0,9017 0,9045 +0,2% GBP/USD 1,2634 -0,0% 1,2635 1,2584 -0,9% USD/JPY 108,14 +0,4% 107,68 107,75 -1,4% USD/KRW 1124,50 -0,0% 1124,98 1128,00 +0,9% USD/CNY 6,8657 -0,1% 6,8720 6,8728 -0,2% USD/CNH 6,8745 -0,1% 6,8828 6,8860 +0,1% USD/HKD 7,8316 -0,0% 7,8319 7,8329 -0,0% AUD/USD 0,7020 +0,2% 0,7006 0,6966 -0,4% NZD/USD 0,6690 -0,0% 0,6690 0,6645 -0,4% Bitcoin BTC/USD 3.804,50 +0,2% 3795,8650 3.833,75 +2,3%

Der Yen erfuhr als klassische Fluchtwährung Zulauf. In der Nacht zuvor war es zu einem sogenannten Flash Crash gekommen, bei dem der Dollar kurz bis auf 104,80 Yen abgesackt war, nachdem er am Mittwoch in der Spitze etwa 109,70 Yen gekostet hatte. Im späten US-Geschäft notierte der Dollar bei etwa 107,60 Yen. Der Dollar zeigte sich derweil auf breiter Front schwächer, nachdem der ISM-Index für eine herbe Enttäuschung gesorgt hatte und die US-renditen deutlich sanken. Der Euro rückte vor auf rund 1,14 Dollar von Ständen unter 1,1350 zu Tagesbeginn.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,65 47,09 +1,2% 0,56 +4,9% Brent/ICE 56,42 55,95 +0,8% 0,47 +4,2%

Die Ölpreise schwankten zwischen Gewinnen und Verlusten, lagen aber schließlich im Plus. Zwar bremsten Befürchtungen, dass der chinesische Rohstoffhunger bei einem schwächeren Wachstum nachlassen könnte. Andererseits setzten die Akteure aber darauf, dass die Förderkürzungen der Opec eine sinkende Nachfrage kompensieren werden. Der Preis für ein Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI stieg schließlich um 1,2 Prozent auf 47,09 Dollar. Brentöl stieg um 1,9 Prozent auf 55,95 Dollar.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.294,90 1.294,00 +0,1% +0,90 +1,0% Silber (Spot) 15,77 15,73 +0,2% +0,04 +1,8% Platin (Spot) 803,05 798,50 +0,6% +4,55 +0,8% Kupfer-Future 2,59 2,57 +0,8% +0,02 -1,6%

Von der Angst vor einer Konjunkturflaute profitierte der Goldpreis. Die Feinunze verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 1.294 Dollar, ein Mehrmonatshoch.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

DEVISENPOLITIK JAPAN

Nach der kurzzeitigen massiven Aufwertung des Yen in der Nacht zum Donnerstag will Japan die Entwicklung am Devisenmarkt genau beobachten und wenn nötig einschreiten. "Wir schauen uns den Devisenhandel mit Blick auf spekulative Vorgänge genau an", sagte Vize-Finanzminister Masatsugu Asakawa nach einer Krisensitzung mit Vertretern der japanischen Notenbank. "Wir werden wenn nötig Maßnahmen ergreifen." Die Volatilität sei außergewöhnlich hoch.

HAUSHALTSSTREIT USA

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 01:44 ET (06:44 GMT)

Das US-Repräsentantenhaus hat mit seiner neuen demokratischen Mehrheit für ein Ende der Haushaltssperre gestimmt. Zwei von den Demokraten am Donnerstag vorgelegte Entwürfe wurden von der Kongresskammer angenommen. Um in Kraft zu treten, müssten sie jedoch noch den von den Republikanern dominierten Senat passieren. Diese hatten bereits deutlich gemacht, dass sie nicht einmal über die Maßnahmen abstimmen würden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte dem Gesetz bereits im Vorhinein eine Absage erteilt, weil es kein Geld für die von ihm geforderte Mauer an der Grenze zu Mexiko vorsieht.

KONJUNKTUR CHINA

Bei den chinesischen Dienstleistern hat sich die Geschäftsaktivität im Dezember verbessert. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor erhöhte sich auf 53,9 (November: 53,8) Punkte. Der auf Daten der staatlichen Statistikbehörde basierende offizielle Einkaufsmanagerindex war im Dezember auf 53,8 (Vormonat: 53,4) Punkte gestiegen. Dieser Indikator ist stärker auf in Staatsbesitz befindliche Großunternehmen ausgerichtet. Ein PMI-Stand über 50 deutet auf eine Expansion des Sektors hin, Werte darunter auf eine Schrumpfung.

KONJUNKTURPOLITIK CHINA

Chinas Ministerpräsident Xi Jinping will die Maßnahmen verstärken, um der Konjunkturabschwächung entgegenzuwirken. Dazu sollen Steuern und Gebühren weiter gesenkt werden. Zudem spricht sich Xi für eine Senkung der Mindestreserve der Banken aus.

KONJUNKTUR PHILIPPINEN

Die Verbraucherpreise auf den Philippinen sind im Dezember im Jahresvergleich um 5,1 Prozent gestiegen, etwas weniger als mit 5,4 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/gos

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 01:44 ET (06:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.