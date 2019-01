Die Gemeinschaftswährung wurde mit 1,1387 US-Dollar gehandelt, nachdem der Euro am Vortag und in der Nacht noch über die Marke von 1,14 Dollar gestiegen war.Mit dem Dollar hat sich auch der Franken gegenüber dem Euro wieder etwas verstärkt. Nachdem ein Euro am Vorabend noch über 1,1270 Franken gekostet hatte, hat der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...