Die FDP will in diesem Jahr Klimaschutz zu einem zentralen Thema machen und wirft den Grünen eine verfehlte Klimapolitik vor. "Die Grünen präsentieren sich als moderne und offene Partei, wollen aber genau das Gegenteil. In der Umweltpolitik stehen sie für Klimanationalismus, in der Wirtschaftspolitik für Verbote und Gängelung", sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, Marco Buschmann, dem Nachrichtenmagazin Focus.

Die FDP werde dazu "klare Alternativen" aufzeigen. "Statt beispielsweise den Verbrennungsmotor zu verbieten, sollte die Forschung für Verbrennungsmotoren mit synthetischen Kraftstoffen gefördert werden. Denn am Ende findet immer noch der Markt im Wettbewerb die besten Lösungen", so der FDP-Politiker weiter.