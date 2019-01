Der geplante Kohleausstieg ruft die deutsche Wirtschaft auf den Plan. DIHK-Chef Schweitzer fordert Revisionsklauseln und Überprüfungsmechanismen.

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft wollen den geplanten Kohleausstieg an Bedingungen knüpfen und warnen vor weiter steigenden Strompreisen. "Wir brauchen Revisionsklauseln und Überprüfungsmechanismen", sagte Industriepräsident Dieter Kempf der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Auch DIHK-Präsident Eric Schweitzer sprach sich dafür aus. "Ziele müssen erreicht werden als Voraussetzung dafür, dass Kraftwerke abgeschaltet werden", sagte er der dpa. "Es geht um Ziele im Sinne von Versorgungssicherheit, Wettbewerbsfähigkeit, bei Preisen, beim Strukturwandel und beim Netzausbau."

Kempf und Schweitzer sind Mitglieder der Kommission "Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung". Diese will bis spätestens Anfang Februar ein Konzept vorlegen, wie und wann Deutschland aus der klimaschädlichen Kohleverstromung aussteigen soll. Zum anderen geht es um den Strukturwandel in den betroffenen Regionen - der Lausitz, dem Mitteldeutschen sowie dem Rheinischen Revier. An der Braunkohle hängen viele Arbeitsplätze. In dem Gremium sind Politik, Wirtschaft, Umweltverbände, Gewerkschaften und Wissenschaft vertreten.

Kempf sagte, niemand wisse, was nach dem Atomausstieg im Jahr 2022 passiere: "Wir brauchen eine ernst gemeinte Folgeabschätzung beim Kohleausstieg - mindestens in den Jahren 2023 und 2026. Dann sollte sachlich und zugleich kritisch überprüft werden, wo wir stehen." Es gehe nicht darum, das Ende der Kohleverstromung hinauszuzögern. "Wir stehen als BDI ganz klar zum Pariser Klimaabkommen. Sich aber ohne akribische ...

