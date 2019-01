Die Chancen auf einen versöhnlichen Schluss der ersten Handelswoche 2019 stehen gut. Doch eine Richtungsentscheidung ist noch nicht gefallen.

Anleger können aufatmen: Der deutsche Leitindex startet am heutigen Freitag mit einem Plus von 1,2 Prozent und 12.545 Punkte in den Handel. Zur Eröffnung liegen fast alle 30 Werte im Plus. Noch am gestrigen Donnerstag schloss die Frankfurter Benchmark mit einem Minus von 1,55 Prozent und 10.459 Punkten.

Der gestrige Handelstag hat aber deutlich gemacht, dass es wohl noch verfrüht erscheint, auf ein Ende des Abwärtstrends zu setzen. Obwohl die Anleger drei Tage in Folge jeweils bei rund 10.400 Punkten reges Kaufinteresse zeigten. Dadurch konnte sich der Index auch oberhalb dieser Marke etablieren.

Doch das kann sich schnell wieder ändern. Viele der "Big Boys", die institutionellen Investoren, sind noch gar wieder aktiv. Vermutlich dürfte es wohl erst nächste Woche eine Entscheidung über die künftige, kurzfristige Dax-Entwicklung geben.

Zuversicht löste unter Börsianern die heutige Nachricht aus, dass Vertreter aus China und den USA Anfang nächster Woche zu neuen Gesprächen zusammenkommen wollen, um über den Handelskonflikt zu sprechen. Auch diese Freude kann mit einem Tweet von US-Präsident schnell vorbei sein.

"Wirtschaftlich wird immer deutlicher, dass beide Seiten den Deal brauchen", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager vom Vermögensverwalter QC Partners. "Eine tragfähige Lösung dieses Konflikts würde die Börsen erst mal aufatmen lassen." Das ist spätestens seit der Prognosesenkung von Apple klar.

Einen Ausblick auf das Börsenjahr 2019 wagte auch Allianz-Chefberater Mohamed El-Erian. Sein Tenor: Es wird schwierig, 2019 werden die Stockpicker ihr Comeback haben, die ihren Fokus Einzelwerte legen.

Interessant ist seine Risikobetrachtung: An den Märkten könnte es - neben möglichen politischen Fehlern - Unfälle geben, also Liquiditätsprobleme. Investoren wollen verkaufen, finden aber keinen Käufer. Also verkaufen sie, was immer sie können. Als Beispiel führt El-Erian das sogenannte Taper Tantrum 2013?an, als der damalige Fed-Chef Ben Bernanke ankündigte, die Anleihekäufe der Notenbank zu reduzieren, und damit eine Schockwelle an den Finanzmärkten ...

