Gold: Krisenwährung auf dem Vormarsch?

Im Herbst 2011 notierte der Preis für eine Feinunze Gold bei 1.920 US-Dollar. Die Notierungen für das gelbe Edelmetall entfernten sich in den vergangenen Jahren weit von diesem Rekordstand. Gold hatte in der Anlegergemeinde an Ansehen eingebüßt. Schließlich konnten am Aktienmarkt dank einer jahrelang anhaltenden Kursrallye gute Renditen erzielt werden. Zeitweise galten sogar Kryptowährungen wie der Bitcoin als attraktive Alternative zu Gold. Doch auch diese Phase hielt nicht ewig.

Der Markt für Kryptowährungen erlebte einen regelrechten Absturz, während die Aktienkurse Ende 2018 weltweit purzelten. Der deutsche Leitindex DAX beendete das Jahr 2018 mit einem Minus von 18 Prozent. Die US-Aktienmärkte erlebten das schwächste Jahr seit der Finanzkrise 2008. Besonders schwach und volatil präsentierten sich die wichtigsten Indizes Dow Jones Industrial Average, S&P 500 und Nasdaq 100 im Schlussquartal und im Monat Dezember. Daher bleibt die Frage, ob sich diese Entwicklung im neuen Jahr fortsetzen wird. Zumal die jüngsten Risikofaktoren Investoren noch eine ganze Weile begleiten dürften. Dazu zählen vor allem der chinesisch-amerikanische Handelsstreit, das Brexit-Chaos, die erwartete Konjunkturabkühlung und die Sorgen vor den Folgen zu schnell steigender US-Leitzinsen.

