ML-Algorithmen entscheiden, ob ein Kunde am Automaten Geld ausbezahlt bekommt, sie erkennen die Gesichter unserer Freunde in den sozialen Netzen und unterstützen oder ersetzen teilweise den Radiologen bei der Bilderkennung. ML befasst sich mit Algorithmen, die aus Daten lernen und Vorhersagen treffen, welche mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreten können. Solche Algorithmen folgen keinen starren, von Menschen definierten Programm- und Regelvorgaben, sondern treffen datengestützte Vorhersagen, indem sie auf Basis von Beispielen Wissen generieren, also lernen.

Obwohl mit dem Begriff "Maschine" im ML ein Rechner und nicht eine Produktionsmaschine gemeint ist, werden auch diese über kurz oder lang tatsächlich die Fähigkeit bekommen, selbstständig zu lernen. Je repetitiver die Arbeitsabläufe, umso tiefgreifender die Änderung zukünftiger Arbeitsabläufe.

Produktionsfaktor Daten

Daten sind das Öl des 21. Jahrhunderts, denn sie sind der Rohstoff mit dem ML-Algorithmen gefüttert werden. Zusätzlich zu Boden, Kapital und Arbeitskraft werden Daten zunehmend zum Produktionsfaktor indem sie - in ausgewerteter Form - Kosteneinsparungen und neue Geschäftsmodelle ermöglichen. Die zunehmende Bedeutung von stetig wachsenden Datenpools und die daraus resultierende Änderung im Bearbeitungsablauf von "Algorithmen -> Daten -> Entscheidungen" zu "Daten -> Algorithmen -> Entscheidungen", ist die Basis einer gerade stattfindenden Revolution.

So wurde in der Vergangenheit ein Problem erkannt oder eine Chance gesehen. Daraufhin hat ein Softwareentwickler ein Programm geschrieben, welches er anschließend getestet hat. Dann wurde ein Algorithmus mit Daten gefüttert, aber die Entscheidung über das weitere Vorgehen blieb dem Anwender überlassen.

Heute kommen hingegen immer öfter zuerst Daten, die dann allgemein gültige Algorithmen übergeben werden, die selbständig Entscheidungen treffen. Ermöglicht wird dies durch die Kombination von immer leistungsfähigeren Prozessoren (Moore'sches Gesetz) und ständig wachsenden Datenmengen.

