Bei der Aktie von Aurora Cannabis Inc. (kurz "Aurora") geht es aus charttechnischer Sicht derzeit darum, ob der Kurs die im August 2018 gesehenen Zwischentiefs im Bereich von 4,10 US-Dollar nochmal testet oder nicht. Die sind zwar noch etwas entfernt - doch die Tendenz der Aurora-Aktie war zuletzt eindeutig nach unten gerichtet. Gegenüber noch im Oktober 2018 gesehenen Notierungen von zwischenzeitlich über 10 US-Dollar war die Aktie an der New Yorker Börse mit knapp 5 US-Dollar aus dem Handelsjahr ... (Peter Niedermeyer)

