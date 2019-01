Mercedes-Benz verkaufte im vergangenen Jahr in den USA die meisten Luxusautos. Es ist bereits das dritte Jahr in Folge. Eine Meldung, dass Tesla in den USA nun die Nummer 1 unter den Luxusautos sei, entpuppt sich als Falschmeldung. Mercedes-Benz verkaufte 2018 in den USA die meisten Luxusautos. Allerdings ist BMW Daimler dicht auf den Fersen: Die Bayern verkauften knapp 5.000 Autos weniger als die ...

