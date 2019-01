Wien (www.anleihencheck.de) - In einem grundsätzlich schwierigen Marktumfeld (ITRX Xover +12 BP, ITRX EUR +4 BP) seit Jahresbeginn war der Start des Covered Bond (CB)-Marktes ins neue Jahr vielversprechend, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Emission der Commerzbank am Mittwoch habe gezeigt, dass der Primärmarkt für Covered Bonds auch in Post CBPP3 Zeit funktioniere (zumindest aktuell). Diesem Vorbild seien gestern gleich drei Emittenten mit Benchmark CBs gefolgt (LBBW: EUR 750 Mio.; Laufzeit sieben Jahre; ABN AMRO: EUR 750 Mio.; Laufzeit 15 Jahre; MS+26 BP; Bank of Montreal: EUR 1,25 Mrd.; sechs Jahre; MS+18 BP). Das größte Marktinteresse habe dabei Bank of Montreal erzielen können (Orderbuch EUR 1,75 Mrd.). ...

