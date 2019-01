- Schwache US-Daten belasten Wall Street- USA-China-Konflikt: Treffen in Peking geplant- Umkehrung nach Flash Crash am Devisenmarkt zu beobachten- DE30 startet mit bullischem Gap, dennoch sollten Anleger vorsichtig bleibenDer seit einem Jahr anhaltenden Zollstreit zwischen Washington und Peking hat bei risikoreichen Vermögensanlagen entsprechend Wirkung gezeigt und schürt auch weiterhin die Sorgen um eine weltweite Konjunkturabschwächung. Die US-Wirtschaft, die aufgrund der Steuerreform sowie höherer Staatsausgaben dem Abwärtsdruck etwas länger Stand halten konnte als der europäische oder asiatische Raum, schwächelt ebenfalls. Dies machte sich zudem in ...

