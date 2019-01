Zell am SeeUntermünkheim (ots) - Versorgungssicherheit für Kunden garantiert



Aus Glessdox wird Hagleitner. Zum 1. Januar 2019 hat Österreichs Hygieneschmiede die Glessdox GmbH & Co. KG mit Sitz in Deutschland übernommen. Hagleitner versorgt fortan sämtliche Glessdox-Kunden und beschäftigt zudem alle zehn Vertriebsmitarbeiter weiter. Den zehn Innendienstmitarbeitern hat die Würth-Gruppe entsprechende Stellen bei sich angeboten. Als Marke besteht Glessdox aber nicht mehr, zum 31. Dezember 2018 wurde der Betrieb in Untermünkheim (Deutschland) eingestellt.



Die Gründe für die Übernahme



Seit Jahresbeginn ist also Hagleitner am Zug, das Unternehmen zählt zu Europas führenden Anbietern für professionelle Hygiene. Allein in Deutschland gibt es sieben Standorte. Firmeninhaber und Geschäftsführer Hans Georg Hagleitner: "Glessdox bei uns aufzunehmen, lohnt sich - aus mehreren Gründen: Zunächst sehe ich für Hagleitner in Deutschland noch viel Potenzial, die Nachfrage steigt kontinuierlich an. Dann ist Glessdox in Italien erfolgreich; auch wir sind ideal vor Ort aufgestellt - mit je einer Niederlassung in Mailand und Südtirol. Was uns aber besonders motiviert hat: Die Würth-Gruppe lebt eine ähnliche Kultur wie wir - familienorientiert, preisbewusst und mit einem unveräußerlichen Commitment: Dass der Mensch im Mittelpunkt ist. Darüber hinaus bürgt Hagleitner seit Jahren für Glessdox-Qualität."



Hierzu Mario Weiss, Geschäftsbereichsleiter bei der Würth-Gruppe: "Der Bereich, in dem Glessdox tätig war, gehört nicht zum strategischen Kerngeschäft von Würth. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, die Aktivitäten an Hagleitner abzugeben. Es ist uns wichtig, dass für unsere Kunden eine langfristige Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Da Glessdox einen Großteil des Umsatzes mit Produkten von Hagleitner gemacht hat, wird diese Synergie nun stärker genutzt: Hagleitner ist in der Lage, die Kunden weiter mit der gleichen Produkt- und Servicequalität zu beliefern und zu betreuen."



Über Hagleitner Hygiene



Hagleitner Hygiene betreibt 27 Standorte in zwölf Ländern und hat mehr als 950 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Zell am See (Österreich). Hier wird geforscht, entwickelt und produziert - um High-End-Hygiene zu spenden: für den Waschraum, die Küche, die Wäsche, fürs Housekeeping sowie zur Hand- und Flächendesinfektion.



Über die Würth-Gruppe



Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt mehr als 77.000 Mitarbeiter. Davon sind über 33.000 fest angestellte Verkäufer im Außendienst. Die Gesellschaften der Würth-Linie umfassen das Kerngeschäft, den Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Die Allied Companies ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile sowie Finanzdienstleistungen.



