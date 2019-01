BERLIN (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit ist zum Ende des alten Jahres wegen der einsetzenden Winterpause leicht gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, waren 2,21 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet und damit knapp 23.500 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 4,9 Prozent.

Für BA-Chef Detlef Scheele ist damit ein sehr positives Jahr zu Ende gegangen, obwohl die Konjunktur an Fahrt verliert. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung setzt ihren Wachstumskurs fort, und die Nachfrage der Betriebe nach neuen Mitarbeitern liegt unverändert auf einem sehr hohen Niveau", erklärte Scheele. Im Vergleich zu Dezember 2017 waren 175.000 Arbeitslose weniger auf der Suche nach einer Stelle.

Im Winter steigt die Arbeitslosigkeit saisonbedingt an, weil zum Beispiel in der Landwirtschaft und in der Bauindustrie der Betrieb heruntergefahren wird. Bereinigt um diesen Effekt ging die Arbeitslosigkeit am Jahresende sogar im Vergleich zu November um 14.000 zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 10.000 erwartete. Die bereinigte Arbeitslosenquote verblieb bei 5,0 Prozent.

Im Durchschnitt des vergangenen Jahres waren in Deutschland 2,34 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren fast 200.000 weniger als 2017. Einen großen Anteil an diesem Rückgang hat laut der BA der Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit.

Mit 45 Millionen Angestellten oder Selbstständigen stehen so viele Menschen in Lohn und Brot wie noch nie in Deutschland. Bei den Arbeitsämtern sind 780.000 freie Stellen verfügbar, 20.000 mehr als vor einem Jahr.

January 04, 2019

