Emmikauft Blauschimmelkäse-Produktionsstätte der US-amerikanischen Great Lakes Cheese Company

Luzern, 4. Januar 2019 -Durch den Kauf einer Blauschimmelkäse-Produktionsstätte von der Great Lakes Cheese Company verschafft sich Emmi in den USA Kapazität und Know-how in der Herstellung von Blauschimmelkäse und verlängert damit ihre Wertschöpfungskette.

Die USA sind der grösste Auslandmarkt von Emmi. Der Fokus in diesem Markt liegt auf der Herstellung und dem Vertrieb von Käse. Dabei handelt es sich zum einen um aus der Schweiz exportierte und zum anderen um lokal hergestellte Käse, primär aus Kuhmilch. Die grösste Tochtergesellschaft in den USA ist Emmi Roth.

Emmi hat das Segment der Spezialitätenkäse in den letzten Jahren verstärkt. Das aktuelle Portfolio von Emmi Roth USA umfasst unter anderem verschiedene Blauschimmelkäse. Der bekannteste ist Buttermilk Blue, ein Premiumkäse aus Rohmilch, der 60 Tage lang reift. Er wird in den Sorten Original, Moody Blue (geräuchert) und Affinée (gereift) angeboten. Abnehmer dieser Käse sind Kunden aus dem Detailhandel und dem Food-Service-Bereich. Durch die Übernahme einer Blauschimmelkäse-Produktionsstätte von der Great Lakes Cheese Company wird Emmi ihre Wertschöpfungskette in diesem Segment verlängern können. Zudem schafft sich das Unternehmen mehr Flexibilität, um neue Formate und Sorten von Blauschimmelkäse entwickeln und anbieten zu können.

Die Produktionsstätte in Seymour, Wisconsin, wurde 2005 in Betrieb genommen. Sie ist auf die Herstellung von Blauschimmelkäse in Premiumqualität spezialisiert und stellt jährlich über sieben Millionen Pfund Käse her (knapp 3,5 Millionen Kilogramm). Zudem verfügt sie über Konfektionierungsanlagen, mit der Blauschimmelkäse zerbröckelt und in Becher für den Detailhandel oder grössere Portionen für den Food-Service abgepackt werden kann.

Die Transaktion umfasst die Fabrik, das dazugehörige Grundstück und die Produktionsanlagen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Aktuell arbeiten in diesem Betrieb 50 Mitarbeitende. Emmi Roth wird allen einen Arbeitsplatz anbieten.

Über Emmi

Emmi eine bedeutende Milchverarbeiterin der Schweiz. Ihre Wurzeln reichen bis 1907 zurück, als sie von 62 milchbäuerlichen Genossenschaften rund um Luzern gegründet wurde. In den letzten 20 Jahren hat sich Emmi zu einer internationalen, börsenkotierten Unternehmensgruppe entwickelt. Dabei folgt Emmi einer langjährigen, erfolgreichen Strategie, die auf drei Pfeilern basiert: die Stärkung des Heimmarktes Schweiz, Wachstum im Ausland und Kostenmanagement. Ein wichtiges Credo, das Emmi durch die gesamte Unternehmensgeschichte begleitet, ist ein starkes Verantwortungsbewusstsein gegenüber Mensch, Tier und Umwelt.

In der Schweiz stellt Emmi ein komplettes Sortiment an Milchprodukten für eigene Marken und Eigenmarken von Kunden her, darunter Exportschlager wie Emmi Caffè Latte und Kaltbach. Hinzu kommen je nach Land lokal hergestellte Produkte - meist im Spezialitätenbereich. Neben Kuhmilch wird auch Ziegen- und Schafmilch verarbeitet.

Zur Emmi Gruppe zählen in der Schweiz 25 Produktionsbetriebe. Im Ausland ist das Unternehmen mit Tochtergesellschaften in 14 Ländern präsent; in sieben davon mit Produktionsstätten. Aus der Schweiz heraus exportiert Emmi Produkte in rund 60 Länder. Schwerpunkte der Geschäftsaktivitäten bilden - neben dem Heimmarkt Schweiz - Westeuropa sowie der amerikanische Kontinent. Der Umsatz von 3,4 Milliarden Schweizer Franken - über 10?% davon mit Bio-Produkten - verteilt sich hälftig auf die Schweiz und das Ausland, ebenso die gut 6'000 Mitarbeitenden.

Über die Great Lakes Cheese Company

Die Great Lakes Cheese Company wurde 1958 vom Schweizer Auswanderer Hans Epprecht gegründet. Heute betreibt das in Hiram, Ohio, USA, domizilierte Unternehmen neun Produktionsstätten. Er wird nach wie vor als Familienunternehmen geführt und beschäftigt über 3000 Mitarbeitende.