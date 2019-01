flatex Morning-news DAX update

Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte gingen größtenteils mit Zugewinnen ins Wochenende. Der japanische Nikkei225 schloss allerdings mit einem Minus von 2,26 Prozent bei 19.561,96 Punkten. Die US-Futures signalisieren einen kräftigen Aufschlag zum Handelsauftakt an der Wall Street. Die positiven Vorzeichen könnten sich jedoch aufgrund der um 14:30 Uhr bevorstehenden US-Arbeitsmarktdaten für den Dezember in negative wandeln. Der Xetra-DAX eröffnete am Morgen mit einer Aufwärtskurslücke bei 10.533,94 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex beendete den Donnerstag mit einem Minus von 1,55 Prozent bei 11.416,66 Punkten. Ausgehend vom 2018er-Jahrestief vom 27. Dezember 2018 bei 10.279,20 Punkten bis zum jüngsten Zwischenhoch des 02. Januar 2019 bei 10.612,72 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite abzuleiten. Die Widerstände kämen bei 10.446/10.485/10.534 und 10.613 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite bei 10.692/10.740 und 10.819 Punkten in Frage. Die Unterstützungen fänden sich bei den Marken von 10.407/10.358 und 10.279 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 10.200/10.152 und 10.073 Punkten.

