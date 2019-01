Will Apple zukünftig verstärkt auf KI = Künstliche Intelligenz setzen? Noch im Dezember hatte das Unternehmen dazu eine interessante Personalie mitgeteilt. Demnach wurde mitgeteilt, dass der Apple-Mitarbeiter John Giannandrea als neuer "senior vice president" ernannt worden ist. Sein Bereich? Zitat: "Machine Learning and Artificial Intelligence Strategy"! Er soll in Bezug auf AI und das Machine Learning bei allen Apple-Produkten und Dienstleistungen den Überblick haben - und auch, wenn es um ... (Peter Niedermeyer)

