Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - An diesem Apfel dürften sich die Marktteilnehmer gestern verschluckt haben. Die Umsatzwarnung von Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) hat die Finanzmärkte auf dem falschen Fuß erwischt, so Christian Henke, Senior Market Analyst bei IG, in seinem aktuellen "Market Update". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...