Unterföhring (ots) - Spitzenreiter! Phänomenale zehn Kilo verliert Frank Rosin zum Auftakt von "Rosins Fettkampf - Lecker schlank mit Frank". Der beste Wert aller Kandidaten. Phänomenal auch die Quote: 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern bescheren kabel eins eine hervorragende Prime Time am Donnerstag. Auch das "K1 Magazin" überzeugte im Anschluss mit 6,9 Prozent.



Weiter geht der Abnehm-Kampf nächsten Donnerstag um 20:15 Uhr. Kann Teamkapitän Frank Rosin seine Spitzenreiter-Rolle verteidigen oder fliegt der Zwei-Sterne-Koch sogar aus seiner eigenen Sendung?



* Basis: Marktstandard TV Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence. Erstellt: 04.01.2019 (vorläufig gewichtet)



