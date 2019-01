Genauer geht es um eine Aufteilung des Prozesses bei der Klage von Edwin Hardeman in zwei Phasen, erst soll die krebserregende Wirkung festgestellt werden, bevor es anschließend in die zweite Phase weiter geht. Damit dürften auch die 620 anhänglichen Verfahren gegen Bayer-Tochter Monsanto merklich an Schrecken verlieren, dass Investoren von Bayer heute in Kauflaune versetzt hat.

9.300 Kläger wegen Glyphosat

Ein Blick auf den Chartverlauf seit April 2015 offenbart aber ein schwaches Bild, die Aktie der Leverkusener gab von 146,45 Euro auf zuletzt einen Tiefstand von 58,34 Euro nach. Doch zum Jahreswechsel zeigt sich eine merkliche Abschwächung des Abwärtstrends, seit Sommer kann sogar ein potenzieller bullischer Keil ausgemacht werden. Solche klassifizieren sich zwar noch durch sehr große Kursschwankungen, die Aussage ...

