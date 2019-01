Ende 2018 endete die bislang geltende Übergangsregelung für die A-Staubfraktion auf Baustellen. Seit 1.1.2019 gilt nun der bereits 2014 abgesenkte Grenzwert von 1,25?mg/m³ verbindlich für alle Gewerke. Das ist weniger als ein pulverisiertes Stück Würfelzucker verteilt auf einen Kubikmeter Raum. Spätestens jetzt müssen sich also auch Elektrohandwerker vorbereiten, soll ihren Baustellen dann nicht die sofortige Schließung wegen Überschreitung der Staubgrenzwerte drohen. Tim-Olaf Böl, Seminarleiter »Staubfreies Arbeiten« bei Team Direkt, erklärt, was das für die einzelnen Betriebe bedeutet und welche Maßnahmen sie dringend ergreifen müssen.

Baustaub gefährdet die Gesundheit dramatisch

Beim Schlitzen und Ausstemmen von Stegen für Elektroleitungen, beim Setzen von Dosenlöchern und bei vielen anderen Tätigkeiten des Elektrohandwerks auf Baustellen entstehen Gesteinsstäube. Nicht immer ist der sichtbar - und gerade das macht ihn gefährlich für die Atmungsorgane. Denn oft besteht er nur aus winzig kleinen Partikeln, die zwar eingeatmet, aber nicht wieder abgehustet werden können. Solche Feinstäube, auch Alveolengängige Stäube (A-Stäube), gelangen tief in die Lungenbläschen (Alveolen). Dort lagern sich die gerade einmal 2,5?µm kleinen Partikel ab und können bei langfristiger und häufiger Einwirkung zu einem fortschreitenden Umbau des Lungengewebes führen. Schwere Atemwegs- und Lungenerkrankungen, wie eine chronische Bronchitis, ein Lungenemphysem (Überblähung der Lunge), Silikose (Staublunge), Asbestose und sogar Lungenkrebs sind die Folge.

Aus diesem Grund ist es wichtig, die Staubbelastung so gering wie möglich zu halten. Soweit die Theorie. Denn in der Praxis herrscht vielfach noch Aufklärungsbedarf. Staub gehöre doch zum Bauen dazu, so die landläufige Meinung. Hinzu kommt: Häufig treten Krankheitssymptome erst nach einer jahrelangen beschwerdefreien Zeit auf. Und das kann durchaus auch erst im Rentenalter sein. Als Folge wird das Gesundheitsrisiko »Baustaub« oft nicht wahrgenommen oder aber unterschätzt.

Der Gesetzgeber tritt auf den Plan

Aufgrund dieser Gesundheitsgefahr hat der Gesetzgeber so genannte Technische Regeln für Gefahrstoffe, hier die TRGS 504, entwickelt. Diese Richtlinie konkretisiert die Anforderungen der Gefahrstoffverordnung bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber A- und dem weniger gefährlichem E-Staub. Laut TRGS 504 müssen Arbeitgeber ermitteln, ob - und wenn ja: in welchem Umfang - Mitarbeiter durch Stäube gefährdet sein könnten. Zudem sind Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) definiert, die verhindern sollen, dass die Funktion der Atmungsorgane infolge einer allgemeinen ...

