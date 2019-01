Im Kampf gegen radikale Gruppen auf der Sinai-Halbinsel arbeiten Israel und Ägypten zusammen. Dort ist unter anderem ein Ableger der Terrormiliz Islamischer Staat aktiv.

Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat eine enge Zusammenarbeit mit Israel im Kampf gegen radikale Gruppen auf der Sinai-Halbinsel eingeräumt. "Wir haben eine weitreichende Kooperation mit den Israelis", sagte Al-Sisi in einem Interview des US-Senders CBS, wie der Kanal am Donnerstagabend berichtete. Gleichzeitig wies Al-Sisi den Vorwurf von Menschenrechtlern zurück, in Ägypten säßen Zehntausende Menschen aus politischen Gründen in Haft.

Nach Angaben von CBS verlangte der ägyptische Botschafter in den USA nach der Aufzeichnung des Gesprächs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...