Die gute Stimmung gegenüber dem Sterling bleibt bestehen und so erreichte der GBP/USD zum Ende der Handelswoche sein 2-Tageshoch bei 1,2670. GBP/USD trotz Brexit stärker Am Mittwoch kam es zu einem Rückgang auf das April 2017 Niveau von 1,2440, aber das Cable konnte sich anschließend um rund 200 Pips erholen, so dass der Handel mit den USD Verkäufen ...

