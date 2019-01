Das EU-Forschungsprojekt wird mit mehr als 6,7 Millionen Euro über das Programm "Horizon" gefördert. Es geht um die Entwicklung von neuen Batterien, die leistungsfähiger, günstiger und sicherer als Lithium-Ionen-Batterien sein sollen. Zudem könnten sie den Einstieg in eine wettbewerbsfähige Batteriezellproduktion in Europa ebnen.Die Suche nach Alternativen für Lithium-Ionen-Batterien läuft schon seit längerem. Nun ist ein EU-Forschungsprojekt "E-Magic" gestartet, dass der Magnesium-Batterie zum Durchbruch verhelfen will. "Magnesium ist ein vielversprechendes Material und einer der wichtigsten ...

