Bereits in den ersten drei Tagen des Jahres 2019 werden die Top-Führungskräfte mehr verdient haben, als der durchschnittliche Arbeiter das ganze Jahr über verdienen wird, so der Nachrichtensender "BBC". In Großbritannien liegt der durchschnittliche Lohn eines FTSE 100 CEO bei 1.020 Pfund pro Stunde. Dies ergaben Untersuchungen vom High Pay Centre und dem Chartered ...

