Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



4. Januar 2019. Mehr Kitzel für die Nerven, mehr Arbeit für die Lachmuskeln, mehr Schmaus für die Augen: Gleich zu Jahresbeginn sorgt SAT.1 für die geballte Ladung fiktionale Eigenproduktion und macht den Montag wieder zum Deutsche-Serien-Abend. In insgesamt 22 brandneuen Episoden ermitteln ab 7. Januar 2019 Jens Atzorn in der neuen Krimi-Serie "Der Bulle und das Biest" (zehn Folgen, 20:15 Uhr) und Tom Beck in der dritten Staffel "Einstein" (zwölf Folgen, 21:15 Uhr).



In "Der Bulle und das Biest" kommt Polizeikommissar Elias Decker (Jens Atzorn) eher unfreiwillig zu einem vierbeinigen Partner: Rüde Rocky arbeitet als Drogenkurier und wird von Elias geschnappt. Daraufhin soll der Bullmastiff eigentlich eingeschläfert werden, doch seine Spürnase erweist sich als äußerst hilfreich ... Hauptdarsteller Jens Atzorn empfand die Dreharbeiten in Berlin als besonders spannend: "Der Dreh mit einem Hund erfordert eine große Flexibilität. Man kann nie davon ausgehen, dass er genau das macht, was wir geprobt haben."



Nicht weniger spannend wird es in der dritten Staffel der beliebten Krimi-Serie "Einstein" rund um den Ururenkel des gleichnamigen Physik-Genies. Tom Beck spielt erneut die Titelfigur und verspricht: "Die Fälle sind selbstverständlich wieder herrlich skurril und unser Ermittler-Team ist noch stärker zusammengewachsen." An seiner Seite stehen neben Annika Ernst als seine Ermittlungspartnerin Elena Lange dieses Mal auch Gaststars wie Axel Stein als lange verschollener Vater von Elenas Sohn (ab Folge 8) und Jana Pallaske als rachsüchtige Witwe gleich zum Staffelauftakt.



Ausführliche Informationen und Bilder erhalten Sie unter http://presse.sat1.de/BulleUndBiest bzw. unter http://presse.sat1.de/Einstein.



Zur Einstimmung auf den Abend gibt es in der Live-Quiz-App "QUIPP" am 7. Januar 2019, um 20:00 Uhr, ein Spezial mit zehn Fragen rund um das Thema Krimi. Alle Infos zur App finden Sie unter www.quipp.show.



Kontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH



Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nathalie Galina / Nadja Schlüter / Katja Wies Kommunikation / PR Unit Fiction Medienallee 7 · D-85774 Unterföhring Tel. +49 89 9507-1186 / -7281 / -1180 Nathalie.Galina@ProSiebenSat1.com Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.com Katja.Wies@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion



Stephanie Bruchner Tel. +49 89 9507-1166 Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2