- Mitglieder der Konservativen Partei lehnen Mays Brexit-Deal ab- DE30-Bullen gelingt Verteidigung der 10.400 Punkte-Marke- Airbus soll Auslieferungsziele für 2018 leicht verfehlenEuropäische Aktien spielten die gestern an der Wall Street beobachteten Kursverluste herunter und schlossen sich am Freitag den Aufwärtsbewegungen der chinesischen Aktien an. Die überwiegende Mehrheit der europäischen Blue-Chip-Indizes eröffnete heute höher, und in den ersten Handelsminuten der Sitzung wurden an den deutschen und russischen Aktienmärkten die größten Gewinne verzeichnet. Bergbauunternehmen waren hierbei die Outperformer, gefolgt von Raffinerien. Der DE30 testete gestern erneut das Swing-Level bei 10.400 Punkten und konnte dieses erneut nicht unterschreiten. ...

