Aurora Cannabis ist in den zurückliegenden Tagen erneut nach unten gerutscht. Die Aktie ist allein in den vergangenen drei Monaten um mehr als 40 % abgesackt und daher aus charttechnischer Sicht in einem deutlichen Abwärtstrend. Die nächsten Kursuntergrenzen befinden sich bei 4 Euro. Das heißt, rutscht die Aktie unter diese Supportzone, geht es wahrscheinlich massiv nach unten. Nichts spricht derzeit aus Sicht der Chartanalysten dafür, dass dieser Trend gestoppt werden könne. Vielmehr wirkt es ... (Frank Holbaum)

