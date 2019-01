Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bei dem jüngsten Hackerangriff auf Hunderte von Politikern sind laut Bundesregierung keine sensiblen Daten der Bundeskanzlerin und des Bundeskanzleramts veröffentlicht worden. "Mit Blick auf das Bundeskanzleramt, sieht es nach erster Sichtung so aus, dass keine sensiblen Informationen und Daten in den Veröffentlichungen enthalten sind, auch nicht im Hinblick auf die Bundeskanzlerin", sagte die stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, Martina Fietz.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte, dass man erst seit kurzen von der Datenveröffentlichung Kenntnis habe. Die veröffentlichten Informationen umfassen "sowohl relativ aktuelle Daten als auch ältere Datenpakete".

Laut des Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sind bei dem beispiellosen Hackerangriff private Daten von Hunderten deutschen Politikern an die Öffentlichkeit geraten. Allerdings seien nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Regierungsnetze betroffen, sagte das BSI in einer Stellungnahme auf Twitter.

Mitarbeit: Christian Grimm

Kontakt zum Autor: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/apo

(END) Dow Jones Newswires

January 04, 2019 05:52 ET (10:52 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.