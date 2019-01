Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer hat sich im Vorfeld eines weiteren US-Gerichtsverfahrens um Schadensersatz für mögliche Krebserkrankungen von Nutzern des Unkrautvernichter Glyphosat eine bessere Ausgangsposition verschafft. Der zuständige Richter Vince Chhabria in San Francisco gab jetzt dem Antrag des Konzerns statt, den Prozess in zwei Phasen aufzuteilen, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht.

Damit muss zunächst die Frage geklärt werden, ob der Wirkstoff ursächlich für die Krebserkrankung des Klägers Edwin Hardemann war, der das Mittel Jahrzehnte privat eingesetzt hat. Erst wenn dafür ausreichend Beweise vorliegen, wird die Frage erörtert, ob Monsanto versucht hat, zuständige Regulierungsbehörden und die öffentliche Meinung zum Thema Glyphosat zu manipulieren.

Chhabria traf damit eine wichtige Vorentscheidung für das sogenannte "Bellwether Trial", das Ende Februar beginnt und leitend für rund 620 weitere anhängige Schadensersatzklagen rund um das wichtige Totalherbizid wird, die in einer sogenannten Multi-District-Litigation zusammengefasst sind.

Im Sommer hatte ein kalifornisches Geschworenengericht Bayer in einem ersten Glyphosat-Fall zu 289 Millionen Dollar Schadenersatz für einen an Krebs erkrankten Hausmeister verurteilt. Die Summe wurde später zwar auf knapp 79 Millionen Dollar reduziert, doch hielt die zuständige Richterin an der Verantwortung des Konzerns für die Krebserkrankung fest. Das Gericht folgte dabei der Argumentation der Klägeranwälte, wonach Monsanto die Gesundheitsrisiken bewusst verschwiegen habe.

Bayer bestreitet dies ebenso wie den Vorwurf, dass Glyphosat krebserregend ist. In den USA sind rund 9.300 Schadensersatzklagen wegen Glyphosat gegen den Konzern aus Leverkusen anhängig, der Monsanto im vergangenen Sommer für rund 63 Milliarden Dollar übernommen hatte.

Der Ausgang des ersten Verfahrens hatte zu einem beispiellosen Kursverfall der Bayer-Aktie geführt. Die jetzige Entscheidung aus San Francisco ließ das Papier jedoch steigen. Am späten Vormittag notierte es 3,6 Prozent im Plus und gehörte damit zu den stärksten Werten im Leitindex DAX.

Die Analysten von UBS erklärten, mit dem neuen Verfahrensverlauf sei am Ende ein Vergleich mit den Klägern die wahrscheinlichste Lösung für das Glyphosat-Problem. Im schlechtesten Fall liege damit das Kostenrisiko bei einem mittleren einstelligen Milliardenbetrag.

