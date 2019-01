Der SPD-Landesenergieminister kritisiert, dass überzogene Forderungen der Denkmalschutzbehörde die Nutzung von Photovoltaik auf öffentlichen Gebäuden verhindert. Allerdings lehnte die Regierung erst im vergangenen November einen Antrag der Linksfraktion ab, die eine Forcierung des Photovoltaik-Ausbaus in Mecklenburg-Vorpommern forderte.Die Denkmalschutzbehörde schränkt mit überzogenen Forderungen die Photovoltaik-Nutzung auf öffentlichen Gebäuden in Mecklenburg-Vorpommern ein. Diese Kritik äußerte der Landesenergieminister Christian Pegel (SPD). So lege die Behörde selbst dann ein Veto ein, wenn ...

