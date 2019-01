Bröckelnde Energiepreise haben die Inflation in der Euro-Zone vor dem Jahreswechsel deutlich unter den Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) sinken lassen. Die Teuerungsrate fiel im Dezember auf 1,6 von 1,9 Prozent im November, wie das Statistikamt Eurostat am Freitag in einer Schnellschätzung mitteilte. Volkswirte hatten mit 1,8 Prozent...

